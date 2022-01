Giuseppetti, sindaco-farmacista, fa i tamponi agli alunni di Caldarola prima del ritorno in aula

CALDAROLA - L’amministrazione comunale di Caldarola, per consentire il ritorno a scuola in piena sicurezza, ha organizzato per la mattina di oggi l’effettuazione di test antigenici rapidi di verifica del Covid-19, per tutti gli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo Simone de Magistris. I tamponi, acquistati dal Comune in una struttura esterna al territorio, verranno effettuati a titolo gratuito nella Sala Tonelli di Caldarola, grazie alla disponibilità del sindaco e farmacista Luca Maria Giuseppetti,

che provvederà personalmente alla loro effettuazione, secondo il seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 10.30 bambini della scuola primaria, dalle 10.30 alle 12 ragazzi della scuola secondaria e dalle 12 alle 13.30 bambini della scuola dell’infanzia. L’afflusso ed il deflusso alla Sala Tonelli saranno regolati dal personale volontario della locale Protezione civile. «Si raccomanda caldamente la partecipazione di tutti i ragazzi, per non perdere la possibilità di assicurare un rientro alle attività didattiche in piena sicurezza», sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di Caldarola. Anche il Comune di Belforte ha organizzato uno screening gratuito per gli studenti dell’Istituto comprensivo De Magistris. Si svolgerà oggi dalle 8 alle 10 nei locali della Casa ecologica.

