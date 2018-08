Entrano nell'abitazione di un agente di commercio e rubano una Mercedes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Furto a segno nella notte tra martedì e mercoledì a Caldarola. I ladri sono entrati in azione nel quartiere di San Rocco e a finire nel mirino è stata l’abitazione di un agente di commercio. Rubata la Mercedes dell’uomo.Ad accorgersi della visita dei malviventi è stata la figlia. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la famiglia era ancora sveglia. Nonostante ciò i ladri sono entrati nell’appartamento attraverso una portafinestra lasciata aperta per via del caldo e hanno preso le chiavi della Mercedes, riuscendo poi a rubarla. La donna ha visto i ladri mentre si stavano dando alla fuga. Non è la prima volta che il quartiere di San Rocco finisce nel mirino dei ladri. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.