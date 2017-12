Fanno saltare un bancomat e portano via 30mila euro alla filiale Banca dei Sibillini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Hanno scelto la notte di Natale per agire i malviventi che intorno alle 4 di questa mattina hanno fatto saltare in aria il bancomat della Banca dei Sibillini di Caldarola.Hanno utilizzato l’acetilene per far esplodere Il distributore di banconote, portando a casa un bottino di circa trentamila euro. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che aveva terminato il giro di controllo un’ora prima.Nell’esplosione è stato gravemente danneggiato l’intero container dove si era spostato l’istituto di credito a causa del sisma. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Caldarola, unitamente al Norm Tolentino. Effettuati i rilievi tecnici, i militari stanno studiano i filmati delle telecamere.