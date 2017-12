Due operai avvolti dalle fiamme: uno grave soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA – Grave infortunio sul lavoro a Caldarola. Due operai stavano effettuando una modifica ad un tubo della nuova linea dell'impianto del metano quando improvvisamente sono stati avvolti dalle fiamme.Entrambi i feriti sono stati soccorsi dai colleghi i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme che bruciavano sui giubbotti. Un ferito, 25enne residente a Corridonia, ora è ricoverato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è giunto in eliambulanza. Il giovane ha riportato ustioni all'addome, braccia, collo e volto. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Lesioni più leggere per il 50enne che era con lui, ricoverato all’ospedale di Macerata.