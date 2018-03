Blitz dei ladri sciacalli nella palazzina resa inagibile dal terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Non si sono fatti scrupolo del fatto che la casa che stavano ripulendo apparteneva a chi ha perduto tutto con il terremoto e violando di divieti di accesso a causa dell’inagibilità per il sisma, si sono introdotti a caccia di tutto quanto fosse buono da trafugare. È l’azione di alcuni sciacalli messa a segno a Caldarola in una palazzina in via Loreto. I banditi sono entrati passando da un garage e hanno visitato i quattro appartamenti; in uno di questi hanno aperto una cassaforte servendosi di un frullino, ma non hanno trovato nulla. Anche negli altri appartamenti i malviventi non hanno trovato niente da rubare e forse anche per questa ragione hanno mandato tutto all’aria aggiungendo danni alle cose oltre a quelli alla struttura causati dalle scosse. I ladri hanno cercato di entrare anche in una villetta, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme. Indagano i carabinieri.