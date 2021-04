È in quarantena ed esce di casa, due multe in altrettanti giorni ad un artigiano

CALDAROLA - In questo difficilissimo momento storico, importante è il ruolo della polizia locale, che si occupa anche di verificare l’esistenza o meno di esigenze e necessità da parte delle persone positive al Coronavirus o in quarantena per il contatto diretto con un positivo. Gli agenti dell’Unione montana dei Monti Azzurri, circa 24 in tutto, che coprono un territorio di circa 20 Comuni dell’entroterra Maceratese e Fermano, oltre ai normali controlli previsti dalla quotidianità, si occupano anche di verificare il rispetto delle prescrizioni di legge in caso di positività o quarantena, ma soprattutto di assicurare un’adeguata assistenza ai cittadini che sono costretti a casa e, in caso, metterli in contatto con la locale Protezione civile.

E proprio durante un servizio di controllo gli agenti della polizia locale che presidiano il distretto Caldarola-Belforte-Bolognola, 6 in tutto coordinati dall’ispettore capo Andrea Cardinali, hanno verificato che un artigiano 50enne, lo stesso che il giorno dopo è stato fermato e sanzionato dai carabinieri di Caldarola, non era presente nella sua abitazione, all’interno della quale risultava un positivo. Quindi l’uomo, che ai carabinieri aveva dichiarato di essere stato nel suo ufficio a poche centinaia di metri da casa, era stato già trovato fuori dal suo domicilio il giorno precedente anche dalla polizia locale.



In meno di due giorni, quindi, l’artigiano si è visto notificare due sanzioni per mancata osservazione delle restrizioni del caso. Da sottolineare l’importante ruolo che assumono tali controlli proprio per contenere il rischio del dilagare della pandemia. La quarantena serve per evitare che soggetti positivi, o potenzialmente tali, entrino in contatto con persone sane, infettandole a loro volta. È fondamentale rispettare le norme per cercare di debellare il diffondersi del virus.



