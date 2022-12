Disordini allo stadio dopo Vigor -Tolentino: Daspo anche per tre tifosi cremisi

TOLENTINO - Disordini dopo la partita tra Vigor Senigallia e Tolentino del 9 ottobre scorso: dopo le indagini sui filmati di videosorveglianza, che erano già costate denuncia e Daspo per tre tifosi locali, arriva il divieto di accesso agli impianti sportivi anche per per tre supporters cremisi.

I Daspo hanno colpito tra tifosi del Tolentino di 18,23 e 40 anni, che, all'uscita dallo stadio, tentavano di avvicinare i tifosi locali e nel tentativo di aggredirli, cercavano di forzare il cordone di sicurezza formato dalle Forze dell’Ordine per impedire il contatto tra le tifoserie, ponendo in atto comportamenti che mettevano in pericolo l’incolumità dei presenti. Il Daspo è valido per un anno per il 18enne e il 40enne, mentre il 40enne, già gravato da precedenti analoghi, dovrà restare lontano dallo stadio 5 anni.