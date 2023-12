Per andare da un punto A a un punto B esistono di norma tante vie. Più o meno dirette, tortuose o lineari che siano, disegnano un percorso e collegano partenza e arrivo senza che niente o nessuno possa interromperne il moto o convincerle che non sia così. Per quelle vie esistono una sola missione e un modo solo di essere e guai a convincerle del contrario. Sulla sua strada, anche Stefania Stimilli è così: assessore al commercio del comune di Porto Recanati, per lei c'è un modo solo di procedere nella vita: fieramente, tenacemente, felicemente a testa alta, orgogliosa di un carattere curioso, entusiasta e vulcanico e di quella sua verve incontenibile, perché da sempre «ho adorato condividere con gli amici le giornate e i momenti liberi, ma all'interno di un gruppo, quando ci sono, non posso non far sentire la mia voce. La mia presenza si avverte chiaramente: farmi stare zitta è impossibile» spiega sorridendo.

Il carattere

Quasi come un marchio di fabbrica, quel carattere vivace è il rimando più genuino e diretto alla bambina curiosa dall'infanzia felice spesa in una Porto Recanati «che è stata un posto bellissimo in cui crescere: il luogo della libertà, dei lunghi pomeriggi passati con gli amici o del tempo trascorso dai Salesiani, con l'immenso Don Giancarlo e il bagaglio di esperienze e bei ricordi che porto ancora nel cuore». Tra i tanti lasciti di quegli anni lì, c'è una certa propensione al discorso pubblico che, dolcemente, rimanda proprio ai Salesiani e alle tante attività presenti al suo interno come il laboratorio di teatro seguito da Romolo Cingolani. «Io ero solo una bambina di nove o dieci anni al massimo - comincia - quando all'oratorio allestimmo una versione de Il malato immaginario di Moliere e a me, che ero la più piccola della compagnia, venne affidato il ruolo della figlia minore del protagonista. Era un cammeo di qualche battuta, ma ricordo ancora la serietà con cui il regista ci fece affrontare tutto. Vista la mia giovane età, chiese a mio padre l'autorizzazione a farmi partecipare alle prove con gli adulti la sera dopo cena, venendomi a prendere personalmente sotto casa e riaccompagnandomi a prove finite. E, poi, ricordo l'emozione del debutto, lo stomaco sotto sopra per quel misto di ansia e di felicità. E quella capacità di buttarmi a capofitto nelle cose che è stata l'eredità più grande che quel palcoscenico mi ha regalato». Quelli che fa il passato, spesso, sono veri e propri doni, da custodire gelosamente e scartare al momento opportuno. Sono pacchi di entità misteriosa, a volte reduci da momenti tutt'altro che felici che però, a ripensarci, diventano il motore di un sorriso che si fa strada nel racconto. La memoria di Stefania, così, corre a quei Primo Maggio da bambina, quelli conclusi con le punizioni esemplari di babbo Massimo e mamma Giuseppina. «Per tre anni di fila questa giornata di festa e gite spensierate si è conclusa nella maniera meno felice possibile. Il primo anno, correndo, mi procurai una ferita enorme che mi solcava il viso dall'occhio all'orecchio; il secondo anno, invece, quasi affogai in mezzo al mare burrascoso, dove ci eravamo avventurate con mia sorella e le sue amiche prima di essere miracolosamente salvate da una coppia che passeggiava in spiaggia. E, per completare la triade, l'anno dopo ancora con i miei amici e i miei cugini, durante una scampagnata, perdemmo di vista per pochi minuti il bimbo più piccolo della comitiva. Per tutte e tre le volte, furono sonore tirate d'orecchi e la perentoria e immancabile messa in punizione. Ma a quelle strategie educative ero abituata: i miei genitori mi hanno impartito un’educazione severa che, vista con gli occhi di oggi, considero il più grande dono che potessero farmi ma che, alla bambina incontenibile e alla ragazza vivace che ero, sembrava un’ingiusta opera per tarparmi le ali. Facevo fatica a stare dentro l'idea di bimba ben educata che loro avevano e che nutriva anche la professoressa Clementi, la preside del liceo che ho frequentato assieme a mia sorella maggiore Elettra. A ogni colloquio, mentre per mia sorella erano solo lodi sperticate, al pronunciare il mio nome la frase di diritto era: “È brava, ma...”. Mi impegnavo seriamente, studiavo tanto e avevo ottimi voti, ma mi piaceva frequentare i compagni più grandi o le comitive di chi non brillava negli studi. Ho vissuto il liceo a modo mio, come piaceva a me e non come volevano gli altri, traghettando questo mio modo di essere dall'infanzia, alla giovinezza fino alla maturità di oggi».