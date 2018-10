Rogo devasta una casa: l'incendio fermato prima che arrivi al bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNOLA - Un incendio ha devastato, nella notte, un'abitazione a Bolognola.I vigili del fuoco, accorsi da Camerino, hanno dovuto lottare per ore per bloccare le fiamme prima che raggiungessero il bosco vicino. L'intervento è andato avanti fino a questa mattina. Ancora ingonte le cause del rogo, che ha devastato un locale che conteneva attrezzi ed alto materiale. Sul posto anche i carabinieri.