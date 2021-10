Primi fiocchi di neve in montagna a Bolognola, le immagini catturate dalle webcam

BOLOGNOLA - Sorpresa sui Sibillini, tornano ad imbiancarsi le cime con la prima neve. Le webcam hanno immortalato ieri mattina la prima spolverata di neve caduta intorno ai mille e ottocento metri. Come da previsione è giunta la prima imbiancata della stagione, che dopo le prime giornate di ottobre dal clima decisamente estivo, segnano una netta inversione di tendenza verso la stagione invernale. Le immagini ed i video in diretta della prima nevicata, sono state rilanciate sui social, dove hanno ricevuto commenti entusiasti.

C’è tanta voglia di neve, dopo che la pandemia ha impedito lo scorso anno quasi tutte le attività sugli sci, tranne che per gli allenamenti degli atleti impegnati in gare agonistiche. La neve ha imbiancato la parte alta dei Sibillini, i 1750 metri del rifugio del Fargno, ma a metà giornata la quota neve è scesa intorno ai 1.400 metri. Un segno di buon auspicio, in vista dell’apertura della stagione sciistica, fissata per il 4 dicembre. A Pintura di Bolognola si sta lavorando per accogliere gli appassionati. L’ingresso agli impianti sarà consentito solo ai possessori di Green pass, non ci sarà nessuna limitazione alla portata oraria degli impianti. Questo potrebbe essere anche l’anno del ritorno in pista a Frontignano. Scadrà infatti il prossimo 26 ottobre il bando di gara indetto dall’amministrazione comunale, tramite la stazione unica appaltante della Provincia di Macerata, per individuare il nuovo gestore.

