Precipita in un dirupo con il deltaplano, scatta la task force dei soccorsi a Bolognola: l'uomo non ce l'ha fatta

BOLOGNOLA - Non ce l'ha fatta il deltaplanista che è precipitato oggi in un dirupo sull'altopiano di Ragnolo, a Bolognola. La task force è riuscito a raggiungerlo ma per lui purtroppo non c'è statoi nella da fare.

Precipita con il deltaplano e muore

A dare l'allarme è stato un pastore che, dopo aver visto la scena, ha chiamato i soccorsi. Al momento sul posto, per tentare il recupero reso difficile dal forte vento, sono al lavoro vigili del fuoco, Cai, carabinieri forestali e soccorso alpino. In volo anche Icaro per soccorrere il deltaplanista.