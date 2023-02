Paura sulle piste, a Bolognola arriva l'eliambulanza: una giovanissima trasportata all'ospedale

BOLOGNOLA - Una giovane è stata soccorsa oggi pomeriggio (6 febbraio) a Bolognola dopo essere caduta mentre stava sciando.

L'intervento

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale addetto alle piste. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 e la ragazza è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Fabriano. Ha riportato diversi traumi, me le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.