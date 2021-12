Ecco la neve, suona l'adunata per gli sciatori: «Domani impianti aperti, in pista non serve il Green pass»

BOLOGNOLA - La neve è arrivata, abbondantemente, e gli impianti sciistici di Bolognola sono pronti ad accogliere gli sportivi. "Finalmente sono caduti 40-50 cm di neve fresca - si legge infatti nell'annuncio su Facebook - e continua a nevicare forte! A breve iniziamo a battere le piste!! Apertura per domani degli impianti: Pintura 1, Pintura 2, Castelmanardo, Scoiattolo, Madonnina con le relative piste!! Green Pass per accesso alle piste non obbligatorio!!!"





© RIPRODUZIONE RISERVATA