Rubato e mai ritrovato il Babbo Natale re dei selfie: «Indagini in corso, tornerà sulla panchina»

BOLOGNOLA - Sparito il 22 dicembre e mai più ritrovato. È il pupazzo di Babbo Natale (foto) che la Pro loco di Bolognola ha costruito in piazza Leopardi, «luogo di selfie per grandi e piccini».

Il sodalizio rende noto il “mistero” con toni giocosi velati però da un’amarezza che affiora quando accenna alla denuncia del fatto alle forze dell’ordine. «Rimane un mistero la scomparsa del pupazzo dalla barba bianca - scrive la Pro loco -. Era forse andato in Lapponia a rifornirsi di doni prima del lockdown? O forse si era nascosto per impacchettare i regali? Non è tornato neanche per l’Epifania. Nel paesino più alto delle Marche nessuno ha dormito sonni tranquilli né ha saputo darsi spiegazioni. Un gesto goliardico? Le forze dell’ordine risolveranno il giallo. Con la speranza di ritrovarlo e riportarlo sulla sua panchina per il prossimo anno».

