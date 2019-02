Cade sulle piste da sci â€‹una 17enne ricoverata a Torrette con l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNOLA - Infortunio ieri pomeriggio, intorno alle 15, sulle piste da sci a Pintura di Bolognola. Una diciassettenne è caduta per cause accidentali e immediatamente è stato dato l’allarme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, che hanno prestato le prime cure del caso alla ragazza. Ha riportato un trauma al torace e per questo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, a bordo della quale la diciassettenne è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.