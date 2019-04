Blitz al Donoma, ragazzi con la droga: «Nel locale più persone del consentito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - Notte di controlli a tappeto al Donoma, denunciato un ragazzo che si era messo in bocca tre dosi di cocaina per evitare guai. Secondo quanto è emerso dai controlli l’altra notte, si legge in una nota della questura, c’era molta più gente di quella che, effettivamente, il locale di via Mazzini può contenere. Riscontrate, inoltre, anomalie e irregolarità fiscali che sono ancora in corso di accertamento e rinvenuta droga all’ingresso del locale, abbandonata da alcuni clienti alla vista delle forze dell’ordine.