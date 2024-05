CIVITANOVA Biobanca di Civitanova, illustrata ieri nella sala conferenza dell’ospedale l’attività svolta fino ad ora. In particolare, il via alla raccolta delle cellule staminali che permettono l’autotrapianto. Già sette le sacche raccolte. A parlarne sono stati il direttore generale dell’Ast, Marco Ricci, la direttrice sanitaria Daniela Corsi, i medici che dieci anni fa hanno avviato il percorso per la realizzazione della Biobanca nel centro trasfusionale dell’ospedale, Riccardo Centurioni e il presidente dell’Ail Ancona-Macerata, Pietro Leoni, l’ex primario del centro trasfusionale, Giovanni Ribichini, gli attuali primari di ematologia, Francesco Alesiani, e del centro trasfusionale, Isabella Cantori. Presente anche l’assessore alla sanità della Regione, Filippo Saltamartini, e il presidente della Fondazione Carima, Francesco Sabatucci. Proprio questo ente ha reso possibile la struttura con i propri contributi.

Gli obiettivi

L’idea di Centurioni nasce nel 2014 ma solo nel maggio del 2018 il primo taglio del nastro per la camera di criocongelamento. L’obiettivo è quello di permettere ai pazienti affetti da patologie oncologiche in ematologia di effettuare l’autotrapianto a Civitanova, senza doversi più recare all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Nell’ottobre scorso arriva l’accreditamento come centro trapianti, step fondamentale per l’avvio della raccolta delle cellule staminali. «Ma la Biobanca non è solo questo – ha detto Corsi – pensiamo a due nuovi progetti: la raccolta e conservazione degli ovuli femminili e di spermatozoi in donne e uomini che si devono sottoporre a chemioterapia per salvaguardare la loro fertilità». Di «progetto multidisciplinare» ha parlato il dottor Alesiani specificando come la biobanca sia anche «una piattaforma per l’ingegneria nucleare e la Car-T, una terapia per i linfomi più aggressivi». Dell’importanza dell’Ail, che a Civitanova ha permesso di realizzare diverse camere sterili, ha parlato leoni mentre Centurioni ha ricordato la genesi del progetto. «L’accreditamento ottenuto nell’ottobre del 2023 – ha detto – era l’obiettivo prefissato fin dall’inizio. Centinaia di pagine e documenti da presentare. Ma senza l’aiuto della Fondazione Carima tutto ciò sarebbe stato impossibile. Parliamo di 350mila euro complessivi di finanziamenti».

L’impegno

«La Fondazione è nata per queste cose – ha replicato il presidente Sabatucci – fa quello che deve. A me di questa mattinata sono rimasti impressi gli occhi di chi incontrava Centurioni e lo ringraziava». Fino ad oggi nell’ospedale di Civitanova sono stati realizzati 222 trapianti di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, con una media di circa 18 l’anno (dati forniti dal direttore Ricci). «Ma investimenti su questo ospedale, che nel piano sanitario rimane di primo livello, sono ancora in itinere – ha concluso Saltamartini –, ricordo la realizzazione della Casa di comunità con il Pnrr».