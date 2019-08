Biglietto di auguri per Fabien e Karen vola sul palloncino dalla Francia a Fiastra

di Andrea Mozzoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA «Vorrei raccontarvi una bella storia, di un palloncino bianco proveniente dalla Francia». Potrebbe benissimo essere l’incipit di un film d’autore, alla “Amélie” per intenderci, e, non da meno, è stato l’inizio di una favola moderna ma dal sapore antico. La location è una bellezza ferita, sdraiata al sole tra i Monti Sibillini: il lago di Fiastra. Co-protagonista una giovane umbra, Roberta Lanari, che, dopo una giornata nelle Marche, di ritorno verso casa, ha notato sul ciglio della strada un palloncino mezzo sgonfio con all’interno un led luminoso ancora funzionante.Scesa dall’auto, all’interno ha notato un bigliettino scritto in francese. Fin qui tutti ingredienti per pensare a un finale romantico: «Il foglio riportava alcuni nomi - ha spiegato la donna -, l’ho fotografato e lasciato lì: ho pensato potesse avere un messaggio da affidare al cielo». Tra le indicazioni, anche il nome di un luogo, Semur-en-Brionnais, piccolo paese a circa 100 km da Lione.«Mi sono messa alla ricerca di questo posto, ho trovato un blog e ho lasciato un messaggio, mostrando alcune foto e raccontando come avevo trovato il palloncino - ha aggiunto Roberta -, dopo pochi giorni sono stata contattata dal Sindaco del paese, il quale mi ha promesso che si sarebbe impegnato a rintracciare i destinatari del biglietto per raccontare questo “atterraggio” particolare sulle strade dei Sibillini. Sono bastate alcune giornate e i destinatari del palloncino, Fabien e Karen, sono stati ritrovati e sul blog sono stati scritti altri dettagli di questa storia».