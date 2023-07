In bicicletta contro un palo, grave un donna di Castelraimondo portata in elisoccorso a Torrette

CASTELRAIMONDO Finisce contro un palo mentre va in bici, una donna è stata trasportata a Torrette in eliambulanza. L’incidente in una zona montana di Castelraimondo. La donna, di 50 anni, stava percorrendo una strada in sella alla sua bici quando è andata a sbattere contro un palo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna e hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.

Incidente in moto, secondo intervento

L’elisoccorso è intervenuto anche per un uomo, di 50 anni, che ha perso il controllo della moto su cui viaggiava in una strada di campagna di Sarnano ed è caduto rovinosamente a terra. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, il centauro è stato trasportato in eliambulanza nella struttura ospedaliera dorica.