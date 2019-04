Beve e poi ha un incidente con l’auto del nonno Ritirata la patente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOGLIANO - Aveva preso l’auto del nonno per trascorrere la serata del sabato, ma prima ha un incidente e poi, ai controlli disposti da carabinieri, risulta che ha bevuto alcolici e per questa ragione finisce nei guai. Protagonista dell’episodio un giovane di vent’anni di Mogliano che l’altra sera ha concluso la serata in un modo che mai avrebbe immaginato. Il giovane, come detto, prima è rimasto vittima di un incidente: una carambola in cui è rimasta coinvolta solo la sua autovettura che però gli ha causato qualche conseguenza fisica per fortuna non particolarmente grave.