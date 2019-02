Rifiuti abbandonati e bruciati, denunciato il titolare di una ditta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELFORTE - Al termine di un’attività investigativa avviata da tempo, con tanto di osservazioni e appostamenti, finalizzata a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, i militari delle stazioni dei carabinieri forestali di Camerino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento delegato dalla Procura di Macerata, effettuando una perquisizione su un’area vicina a un edificio industriale nella zona artigianale di Belforte. Accertato il livellamento di un piazzale con rifiuti da demolizione. La stessa area presentava tracce di recente combustione di scarti dell’attività edilizia, quali bancali in legno e materiale plastico. Tra i rifiuti da demolizione livellati al suolo, il cui volume è stato stimato in circa 40 metri cubi, effettuando un’ispezione con l’utilizzo di un escavatore, i militari hanno individuato inoltre frammenti di fibrocemento. Gli stessi sono stati campionati dai tecnici dell’Arpam di Macerata, intervenuti per verificare, tramite successiva analisi, l’eventuale presenza di amianto. L’area di circa 250 metri quadrati ed i rifiuti sono stati sequestrati. L’edificio ed il piazzale sono di proprietà di una ditta edile con sede legale a Tolentino, il cui titolare è stato deferito all’autorità giudiziaria per attività di gestione illecita e combustione di rifiuti speciali. L’origine delle macerie sequestrate è attualmente ignota.