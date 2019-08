Prepara i pomodori in barattolo e incendia il sottobosco: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELFORTE - Si allontana dal calderone mentre prepara le bottiglie di pomodoro, dà fuoco a 5.000 metri quadrati di sottobosco. Accorrono vigili del fuoco e carabinieri, anziano denunciato per incendio boschivo colposo. L’incidente è avvenuto a metà mattinata a Belforte del Chienti.Mentre lui era distante le fiamme hanno attecchito sull’erba del giardino propagandosi lungo via Spadoni e arrivando fino alla macchia boschiva comunale poco distante incendiando 5.000 metri quadrati di sottobosco. Sul luogo del rogo sono intervenuti i vigili del fuoco sia da Tolentino sia dal comando provinciale di Macerata e insieme a loro i carabinieri della Compagnia di Tolentino. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. L’intervento si è concluso con la denuncia a piede libero del pensionato per il reato di incendio boschivo colposo.