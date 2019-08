Raid in un appartamento, rubati gioielli, soldi una pistola e 20 cartucce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELFORTE - Ladri in azione a Belforte del Chienti. Ieri mattina una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino è intervenuta in via Margherita, dove ignoti, tra le 9.20 e le 11.20, a seguito dell’effrazione di una finestra, si sono intrufolati all’interno di un’abitazione dalla quale hanno portato via monili in oro, denaro contante e una pistola semiautomatica calibro 635, marca Browning, munita di 20 cartucce. Arma regolarmente custodita. L’ammontare del bottino, seppur ancora in corso quantificazione, sarebbe ingente.Nell’area non ci sono le telecamere di videosorveglianza, quindi l’attività investigativa dei militari dell’Arma non sembra essere delle più semplici. Sul luogo del furto, per gli accertamenti di rito, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Belforte.