Mettono a segno il furto in una casa all’ora di cena: i ladri in fuga con soldi, oro e argenteria

BELFORTE DEL CHIENTI - Ladri in azione a Belforte del Chienti. Il colpo è stato messo a segno venerdì scorso, ma se n’è avuta notizia soltanto ieri. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i malviventi sono entrati in azione in serata. La famiglia residente nell’abitazione era uscita intorno alle ore 20.



Evidentemente le vittime del colpo erano state tenute d’occhio dai malviventi, che una volta sicuri di poter agire indisturbati hanno portato a compimento il raid. Hanno forzato una finestra al primo piano e sono entrati nell’abitazione, situata in via San Giovanni. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, alla ricerca di qualcosa di valore. Rovistando ovunque sono riusciti a trovare 300 euro in contanti, un piccolo lingotto d’oro, degli orecchini di con perle, due orologi da taschino e dell’argenteria. Una volta arraffata la refurtiva (il bottino ammonta a circa 4mila euro) i ladri si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. I proprietari di casa, rientrati verso le 23, nell’abitazione hanno trovato il caos e subito hanno capito di essere state vittime di un furto. A quel punto hanno contattato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo.



I militari dell’Arma hanno pattugliato la zona alla ricerca dei responsabili del colpo, che però sono riusciti a dileguarsi. Come da prassi in questi casi sono stati visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, alla ricerca di indizi utili a risalire ai malviventi. Le indagini sono ancora in corso. Tra l’altro i carabinieri sono impegnati quotidianamente - sia di giorno che di notte - in servizi di controllo del territorio per prevenire e reprimere i cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine.



Nella notte tra venerdì e sabato un altro furto si era verificato a Civitanova. Nel mirino il bar Stadio, in via Martiri di Belfiore. I ladri sono fuggiti con sigarette, soldi e Gratta e vinci. Erano riusciti a entrare nel locale utilizzando un piede di porco.

