I baby vandali imbrattano i muri, ma i genitori li costringono a ripulire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELFORTE DEL CHIENTI - «I genitori dei baby vandali, un esiguo gruppetto di ragazzini, anziché coprire i propri figli, dopo il mio post di denuncia a mezzo social, li hanno costretti a ripulire le strutture che avevano imbrattato con lo spray. Alla fine dell’increscioso episodio il tessuto sociale belfortese ne esce rafforzato. Chi ha sbagliato, deturpando con scritte strutture pubbliche e private, fra cui i garage di case inagibili, aggiungendo quindi un ulteriore danno a quanto era stato colpito dalla forza devastante del terremoto, ha capito la lezione. Per noi, di fatto, l’episodio si chiude qui». Il sindaco di Belforte del Chienti, Roberto Paoloni, che aveva rimarcato l’atto vandalico con un post su Facebook, è soddisfatto per come si è conclusa la vicenda.