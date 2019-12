​Dito incastrato in una rete all'asilo nido, bimba soccorsa a Macerata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Allarme per unadi nemmeno un anno ospite di unrimasta incastrata con un dito di una mano in una rete. E’ accaduto ieri mattina a Macerata. La piccola è stata subito soccorsa dal personale del 118 e dai vigili del fuoco che hanno provveduto subito a tagliare la rete per liberare la bimba, rimasta lievemente ferita al dito e per questo accompagnata a scopo meramente precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo per accertamenti.LEGGI ANCHE: