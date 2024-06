RECANATI Giornate di telefonate e incontri dopo il primo round dal quale nessuno è uscito vincitore. Nelle due settimane che porteranno Recanati al ballottaggio (il 23 e 24 giugno, ndr), i due sfidanti Emanuele Pepa per il centrodestra e Antonio Bravi per il centrosinistra si mostrano più agguerriti che mai. E se finora Francesco Fiordomo del progetto civico ha accusato il colpo, è anche su di lui che si concentrano i riflettori per capire se aprirà uno spiraglio all’apparentamento con il suo ex sindaco o resterà a guardare. Intanto, dati alla mano, la città leopardiana può già conoscere come sarà composto il Consiglio sia nel caso che vinca il centrodestra sia in quello che ci sia continuità con il centrosinistra.

Se vincerà Pepa in maggioranza siederanno cinque consiglieri di FdI, due della lista In Comune, uno di Per una Recanati migliore, uno di Udc e uno della Lega. Sugli scranni dell’opposizione il candidato sindaco Fiordomo insieme a due eletti della lista Vivere Recanati e il candidato sindaco Bravi con un esponente del Pd e uno di Recanati insieme.



L’assetto



Diverso l’assetto se dovesse vincere il sindaco uscente: in maggioranza cinque rappresentanti del Pd, tre di Recanati Insieme, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Valore futuro. Sul fronte della minoranza Pepa con due eletti di FdI e uno di In comune; Fiordomo con un eletto di Vivere Recanati. L’ultima ipotesi è quella di una vittoria di Bravi a seguito di un apparentamento formale con Fiordomo: in questo caso, la geografia dell’assise cambierebbe in virtù di un accordo che viene siglato con i delegati delle liste e il candidato sindaco resta fuori dal conteggio dei consiglieri. E a proposito di accordi, Bravi annuncia: «Cercheremo di lavorare in tutti i sensi. Innanzitutto per recuperare il rapporto con gli elettori che sono della nostra area: chiaro infatti che Fiordomo abbia preso voti nel centrosinistra, quindi andiamo a pescare in ambienti che ci sono familiari. Poi cercheremo i contatti con Fiordomo e con i suoi candidati». Infine l’affondo a Pepa: «Finora è rimasto a guardare lo scontro tra me e Fiordomo, ma ora si cambia marcia. Siamo agguerriti».

Le preferenze

Anche l’avversario di centrodestra affila le armi: «Apparentamenti? Andiamo avanti senza, con la convinzione che è una partita nuova e l'auspicio che i due candidati non facciano pastrocchi. Fino a oggi hanno denunciato certi atteggiamenti, ora qualcuno sta provando a ricucire, ma penso che i cittadini siano più intelligenti di ogni strategia politica. Lavoreremo su chi non ha votato e nel riportare alle urne chi ci ha fato fiducia in questa prima tornata».