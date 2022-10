Auto con due bimbi a bordo si sfrena e va nella scarpata: il padre prova a fermarla con le mani ferendosi. Dramma a Serrapetrona

SERRAPETRONA - Auto in sosta, con due bambini a bordo, si sfrena e scivola in una scarpata. Grande spavento oggi pomeriggio a nelle campagne di Serrapetrona. I genitori dei due bambini erano appena scesi dall’auto quando il mezzo ha iniziato a muoversi finendo in una scarpata.

Il papà ha tentato di fermare il mezzo in corsa

Il papà ha tentato di fermarlo e, nelle manovre, si è ferito alle mani. Immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Nessun pericolo per i bambini che erano seduti sui seggiolini: solo il papà ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale di Macerata per alcune ferite riportate alle mani nel tentativo di recuperare i figli.