Macerata, auto a fuoco in via dei Velini: vigili al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area

MACERATA - Auto a fuoco questa mattina, poco dopo le 9, in via dei Velini a Macerata. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata.

L'intervento

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a regolare la viabilità. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo che ha provocato timori e disagi, soprattutto per l'alta colonna di fumo acre che si è sollevata nel giro di pochi minuti. Apprensione, ovviamente, anche per una possibile ma scongiurata esplosione del mezzo.