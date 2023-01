Ast Macerata, il commissario Antonio Draisci nomina Daniela Corsi (sanità) e Milco Coacci (amministrativo)

Il Commissario AST Macerata, Antonio Draisci, ha provveduto alla nomina dei Sub Commissari Sanitario ed Amministrativo rispettivamente nella persona della dottoressa Daniela Corsi e del dottor Milco Coacci come previsto dalla DGRM 1869/2022 attingendo dagli elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario ed Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Marche.

L'esperienza di Daniela Corsi

Daniela Corsi, alle quali sono state attribuite le funzioni di Direzione Sanitaria, negli ultimi 2 anni ha già rivestito il ruolo di Direttore dell’Area Vasta 3 che, in aggiunta alla esperienza professionale in qualità di Direttore del Dipartimento di Emergenza e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, le conferiscono un bagaglio formativo di alto profilo per l’incarico assegnato.

Il curriculum di Coacci

Milco Coacci, esperto in Controllo di gestione e con lunga esperienza di dirigenza amministrativa, ha già ricoperto incarichi di profilo manageriale in qualità di Direttore Amministrativo presso le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale delle Regioni Marche ed Umbria; attualmente riveste l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Ufficio Relazioni con il Pubblico e Qualità” dell’AST di Macerata.

«Con la nomina dei Sub Commissari Sanitario ed Amministrativo – ha dichiarato Antonio Draisci - l’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata acquisisce la piena funzionalità in aderenza a quanto indicato nella DGRM 1869/2022».