Armi, droga ed estorsioni in Riviera: 118 anni di carcere per la banda

PORTO RECANATI - Estorsioni, droga e armi. Condanne per quasi 118 anni complessivi. È arrivata alle ore 20 di ieri sera la sentenza dei giudici del collegio maceratese (presidente Daniela Bellesi, giudici a latere Chiara Minerva e Danilo Russo) nei confronti dei 10 imputati nel maxi processo sul traffico di droga, armi e su estorsioni commessi tra le province di Macerata, Ancona e Fermo. Il sostituto procuratore della Dda di Ancona, Mariangela Farneti, aveva chiesto pene più pesanti, per un totale di quasi 140 anni.Ieri i giudici si sono pronunciati così in un’aula blindata da carabinieri e polizia in un silenzio surreale: Mauro Darian Ballarini, 36 anni di Castelfidardo (11 anni di reclusione, erano stati chiesti undici anni anni e un mese); Vittorio Benignetti, 45 anni di Montegranaro (10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione, erano stati chiesti 13 anni e tre mesi); Mirco Calvari, 46 anni di Loreto (11 anni e 9 mesi di reclusione, erano stati chiesti 16 anni e 4 mesi); Antonio Cascella, 47 anni di Porto Sant’Elpidio (10 anni e 10 mesi d reclusione, erano stati chiesti 13 anni e sette mesi); Daniele Cocchi, 51 anni di Recanati (quattro anni di reclusione e 20.000 euro di multa, erano stati chiesti quattro anni di reclusione e 27.000 euro di multa, assolto per una condotta contestata “per non aver commesso il fatto”); Antonio Corleto, 52 anni di Torino (14 anni e 8 mesi di reclusione, erano stati chiesti 14 anni e 11 mesi. È stato dichiarato delinquente abituale); Salvatore Perricciolo, 38 anni di Montegranaro (22 anni di reclusione, erano stati chiesti 24 anni e sette mesi); Alessandro Petrolati, 44 anni di Porto Recanati (17 anni, 4 mesi e 20 giorni, erano stati chiesti 20 anni e sette mesi); Bernardo Pietrinferni, 47 anni di San Benedetto (quattro anni, tre mesi e 10 giorni e 1.600 euro di multa, erano stati chiesti quattro anni e dieci mesi e 1.700 euro di multa, assolto per una condotta contestata “per non aver commesso il fatto”); Davide Storlazzi, 30 anni di Porto Recanati (14 anni, 11 mesi e 10 giorni, erano stati chiesti 15 anni, nove mesi e cinque giorni). Non solo. I giudici hanno applicato a Perricciolo e Petrolati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni, a Benignetti, Calvari, Cascella, Pietrinferni e Storlazzi la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno. Ancora, i giudici hanno poi disposto la confisca della somma di 19.800 euro sequestrata a Perricciolo nell’aprile del 2015 che sarà devoluta all’Erario. Stessa sorte anche per 7.585 euro sequestrati a Storlazzi a marzo di tre anni fa, e per 4.980 euro sequestrata a Nikuleta Vasaj. Saranno confiscate e vendute due auto, una Lancia Thesis e una Volkswagen Golf, mentre le armi sottoposte a giudiziale sequestro saranno confiscate e distrutte.A vario titolo erano contestati i reati di: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati, estorsioni (sia realizzate sia tentata), rapina, sequestro di persona, lesioni, detenzione di armi, spaccio di cocaina e ricettazione. Tutti i fatti per i quali è stato instaurato il processo sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2015 a Porto Recanati, Recanati, Castelfidardo, Montegranaro e altri luoghi nelle province di Macerata, Ancona e Fermo.