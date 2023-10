Mancata stretta di mano e accuse di sessismo, il caso Sacchi si sgonfia? Parla l'assistente dell'arbitro: «Solo un fraintendimento»

Si sgonfia il caso? Solo colpa dei social che cristallizzano un momento, estrapolandolo dal contesto, fornendo il fianco a tutte le interpretazioni del mondo? Sicuramente non si dimenticherà in fretta il suo 39esimo compleanno Juan Luca Sacchi, arbitro nato a Macerata il 13 ottobre 1984, finito al centro (suo malgrado) di un presunto caso di sessismo. Ovvero, la mancata stretta di mano con l'assistente Francesca Di Monte prima della partita Lecce-Sassuolo immortalata dalle telecamere e divenuta virale sui social.

La precisazione

La stessa assistente ha raccontato come le sia dispiaciuto «che sia stato definito un caso, un semplice gesto di fraintendimento: ho letto parole grosse verso un collega - come riporta la Gazzetta dello Sport - che non ha avuto nessuna mancanza di rispetto e verso un gesto istintivo che invece è stato definito sessista».

Insomma: «Nessuna mancanza di rispetto». Lo stesso Sacchi aveva ribadito come «a fine gara abbiamo riso insieme dell'episodio».

Resta da capire se ci sarà, alla fine, un turno di riposo forzato per la giacchetta nera (visto anche il clamore mediatico suscitato dalla vicenda e il malumore che avrebbe avuto l'Aia sull'episodio).