Ubriaco finisce fuori strada I carabinieri lo denunciano e gli confiscano la macchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - I carabinieri di Appignano hanno denunciato alla procura di Macerata un giovane residente in provincia di Macerata, 30enne, per guida sotto l’effetto di alcol. Il ragazzo era finito fuori strada con l’auto. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno deciso, viste le circostanze, di richiedere accertamenti ematici ed è scaturito che il giovane aveva un tasso alcolico superiore alla soglia consentita.La patente è stata ritirata ed il mezzo sequestrato per la successiva confisca visto che il limite superato era sopra la sogna che prevede appunto la confisca se il veicolo appartiene a chi ha violato la norma. Una serata decisamente da dimenticare, dunque, per il trentenne, che dovrà dire addio alla sua auto. I controlli dei carabinieri sono finalizzati a scongiurare le cosiddette stragi del sabato sera.