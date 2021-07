Schianto tra un'auto e una bicicletta: anziano in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

APPIGNANO - Urtato da un’auto mentre va in bicicletta. La vittima è un anziano di 81 anni residente a Recanati che da ieri mattina è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono state giudicate gravi. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale in contrada Verdefiore, nel territorio di Appignano.



L’impatto è avvenuto poco prima delle ore 9,45 di ieri, quando una Fiat Panda, alla guida della quale era un uomo di 72 anni, mentre percorreva la provinciale 362 “Jesina”, in corrispondenza di una curva è entrata in collisione con una bici elettrica guidata dall’anziano. In seguito all’urto l’ottantunenne è stato sbalzato nella scarpata al bordo della carreggiata. Immediatamente è stato dato l’allarme; sul posto è giunta l’ambulanza del 118 di Macerata e il medico, constatata la gravità delle ferite e dei traumi riportati, ha deciso di trasferire l’anziano in eliambulanza all’ospedale regionale dorico dove è ricoverato in gravi condizioni. Il conducente della Fiat Panda è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata per accertamenti. Sul luogo dell’impatto sono giunti anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale di Appignano per procedere ai rilievi e agli accertamenti necessari ala ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente, e una squadra dei vigili del fuoco di Macerata.

