Violano le norme anti assembramento e i carabinieri li sorprendono con la droga, doppia denuncia per 4 ragazzi

APPIGNANO - Segnalato un assembramento di giovani, i carabinieri arrivano e trovano marijuana. Invano i ragazzi si erano nascosti tra gli alberi. Speravano di farla franca, ma in quattro alla fine sono stati denunciati. L’operazione antidroga è scattata l’altra sera quando i carabinieri della stazione di Appignano, durante il consueto servizio di perlustrazione, sono stati inviati dalla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri di Macerata in contrada Campolongo di Montecassiano, dove era stato segnalato un assembramento di giovani.



I militari dell’Arma, appena giunti sul posto, hanno scovato i quattro ragazzi nascosti in mezzo agli arbusti. Si tratta di giovani del luogo, di età compresa tra i 19 ed i 21 anni, trovati in possesso di due involucri di cellophane,

contenenti 24 grammi complessivi di marijuana.



Per tale motivo sono stati denunciati per la detenzione di sostanza stupefacente. I guai per loro, però, non sono finiti qui. Sono stati, infatti, sanzionati per l’inosservanza del divieto di movimento senza un reale e giustificato motivo, non rispettando le norme imposte dal decreto anticontagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA