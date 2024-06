Choc ad Appignano, i genitori trovano Riccardo Messi morto in camera: il bassista aveva 43 anni

APPIGNANO Lutto ad Appignano. Riccardo Messi, 44 anni il prossimo 23 luglio, è stato stroncato da un malore. Il disegnatore e bassista, conosciuto come Ricall, è stato trovato senza vita in casa ieri mattina dai genitori. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi, ma per Riccardo non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i carabinieri ed è stato appurato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Il dolore

Riccardo Messi, conosciutissimo anche fuori dalla Marche, era un artista a tutto tondo. Aveva frequentato l’Istituto d’arte a Macerata e perfezionato gli studi alla School of visual arts di New York. Era molto attivo nell’ambiente musicale, noto soprattutto come bassista dei Mortimer McGrave, celebre gruppo di musica celtica, ma aveva anche altre collaborazioni a livello nazionale. Era illustratore e disegnatore. Anni fa aveva lavorato alla Rainbow di Straffi, proprio come disegnatore. Da qualche anno aveva contatti negli Usa, tra New York e Los Angeles, dove suonava e faceva sketches, illustrazioni, caricature. Era tornato da alcune settimane dagli Usa, dove aveva lavorato per qualche mese. Collaborava anche con il Comune di Appignano per i corsi di fumetto. Insieme al padre Sandro aveva da poco iniziato a tenere un corso di modellazione della ceramica, sempre ad Appignano. Recentemente era stato a Padova per registrare la registrazione del terzo album del gruppo Stargenesis.

I ricordi

Lo ricorda commosso Maurizio Serafini, organizzatore del festival Montelago e componente dei Mortimer Mc Grave: «Non ci voglio credere. Non può essere. Era il nostro bassista, grande amico e compagno di mille avventure. Solo venerdì stavamo ragionando sul repertorio che avremmo suonato a Montelago. È pazzesco. Non ho parole». Luciano Monceri, anche lui dei Mortimer Mc Grave, ha scritto: «Non riesco ad immaginare dove tu possa essere ora. Non è giusto che te ne sia andato così presto. Buon viaggio, Riccardo, amico mio». Grande dolore anche da parte dell’ex sindaco Osvaldo Messi, parente del 44enne: «Era un amico di tutti, una persona estrosa. La città perde una persona cara ed attiva, che ha dato molto a livello artistico e professionale ad Appignano con le collaborazioni portate avanti». Anche il comico Antonio Lo Cascio, su Facebook, ha ricordato Riccardo Messi: «Ciao Rik. Questa notizia non la volevo proprio ricevere. Ti voglio bene amico mio».

Messi lascia la mamma Tina Taruschio e il papà Sandro, titolari di un importante laboratorio di ceramiche ad Appignano (lo zio Alceo gestisce il bar Almalù a Macerata). La camera ardente è stata allestita nell’abitazione. I funerali sono stati fissati per oggi alle 16.30 nella chiesa parrocchiale Gesù Redentore di Appignano.