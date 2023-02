Appignano, cade dal motorino e fa preoccupare tutti: interviene l'eliambulanza per portarlo a Torrette

APPIGNANO- Paura questo pomeriggio in via Verdi ad Appignano. Un giovane di 17 anni, in sella al suo motorino, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi e, vista la dinamica dell’incidente, i sanitari del 118 hanno deciso per il trasferimento a Torrette in eliambulanza. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.