APPIGNANO Sparisce un autocarro da un cantiere, trovato a Macerata con due 18enni a bordo. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Dovranno invece rispondere di furto aggravato due romene di 21 e 30 anni che avrebbero rubato 400 euro di prodotti di bellezza in un supermercato.

Due automobilisti sono stati invece deferiti per guida in stato di ebbrezza e un albanese è finito in carcere dopo che gli è diventata definitiva una condanna per maltrattamenti. In totale, dunque, è di un arresto, sei denunce e due patenti ritirate il bilancio dell’attività che ha visto impegnati nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Macerata.

La ricostruzione

Per quanto riguarda i controlli su strada sabato notte i militari del Radiomobile hanno fermato una vecchia Opel Kadett in via Batà a Macerata. Alla guida c’era un giovane residente in provincia risultato con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,74 grami per litro, più del triplo rispetto al consentito. Per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte è capitata ad un 57enne di Pollenza controllato dai carabinieri del Radiomobile a Pollenza. Era stato fermato mentre a bordo di una Citroen si accingeva ad uscire, con un’andatura a singhiozzo, da un parcheggio di un esercizio pubblico: aveva un tasso pari a 1,95 grammi per litro. Il furto dell’autocarro da un cantiere stradale ad Appignano era invece stato scoperto durante la notte dello scorso giovedì. Una pattuglia dei carabinieri di Montefano era intervenuta per un sopralluogo e dopo aver acquisito i primi elementi, i militari, insieme ai colleghi del Radiomobile, si erano messi alla ricerca del mezzo che era stato trovato dopo qualche ora a Macerata in sosta lungo la via Roma. A bordo c’erano due 18enni residenti in due diversi comuni della provincia, uno dei due aveva anche un coltello. L’autocarro era stato restituito al proprietario, mentre i ragazzi sono stati denunciati per ricettazione, uno anche del porto abusivo di armi. Sono invece due romene, una 30enne residente in provincia di Roma e una 21enne di Pescara, le giovani denunciate per un furto aggravato commesso l’8 maggio in un supermercato di Macerata. Quel pomeriggio due donne si erano impossessate di diversi prodotti di bellezza per un valore di 400 euro circa. Dopo la denuncia del titolare di una nota catena di supermercati partì l’attività investigativa nel corso della quale, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari erano risaliti alle due donne. L’arresto, invece, è stato eseguito lo scorso fine settimana dai carabinieri di Corridonia. I militari hanno condotto in carcere a Fermo un albanese di 42 anni residente in provincia di Rimini. L’uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte di Appello di Bologna, poiché condannato alla pena complessiva di due anni di reclusione. Lo straniero, responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi dal 2018 al 2019 nel luogo di residenza, è stato rintracciato in una struttura ricettiva di Corridonia dove alloggiava per motivi di lavoro.