Finisce fuori strada con l'auto: â€‹donna soccorsa dall'eliambulanza

APPIGNANO - Donna si ribalta con l’auto nella periferia di Appignano. La trentenne, di origini straniere, è stata trasportata all’ospedale regionale di Ancona in eliambulanza. Le condizioni della ferita sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 11.15 di ieri quando si è verificato l’impatto in contrada Verdefiore.La trentenne si trovava alla guida del suo veicolo quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa della pioggia. La vettura ha sbandato e dopo essersi ribaltata ha finito la corsa su un lato del tratto viario. Alcuni automobilisti che transitavano in quella zona hanno notato il veicolo fuori della carreggiata così hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico, dopo le prime cure, constatata le gravità delle ferite riportate dalla trentenne, ne ha disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. La donna appena giunta al nosocomio dorico è stata sottoposta a tutte le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono anche arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Macerata per la messa in sicurezza dell’auto e della carreggiata. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Appignano che hanno provveduto ai rilievi finalizzati a risalire all’esatta dinamica dell’incidente.