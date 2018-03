Festino a base di marijuana Arrivano i carabinieri: quattro ragazzi denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Il festino a base di marijuana finisce con un blitz dei carabinieri e quattro denunce a piede libero.Avrebbe dovuto essere una serata piacevole nel segno del divertimento quella organizzata da quattro giovani, due ragazzi e due ragazze tra i 19 e i 28 anni.Era tutto pronto in un appartamento di Appignano dove le due coppie provenienti da alcuni comuni del Maceratese e della vicina provincia di Ancona, si erano incontrate. Ma nel corso della serata, nell’abitazione dove vive una delle due ragazze, è scattato il blitz dei carabinieri. In una stanza i carabinieri hanno trovato un barattolo in vetro contenente 50 grammi di marijuana suddivisa in dosi nonché un sacchetto con altri 50 grammi ed anche un altro barattolo con ulteriori 30 grammi della stessa sostanza. A quel punto la festa è finita e i quattro giovani sono stati tutti denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.