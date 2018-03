Carezze proibite e baci alla nipotina minorenne: lo zio a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - Carezze proibite e baci alla nipotina. Lo zio, sessantenne, finirà a processo. Lo ha deciso ieri mattina il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Maria Manzoni che ha rinviato a giudizio un operaio accusato di violenza sessuale su minore. La vicenda, molto delicata e con diversi aspetti ancora da chiarire, risale ad alcuni anni fa. Quando una bambina, che all’epoca aveva meno di 14 anni, era stata affidata più di una volta alle cure dello zio, un cugino del padre. Tutto sarebbe proseguito senza destare sospetti fino a quando la madre della piccola si accorse che la figlia aveva un cellulare. Alla domanda su come se lo fosse procurato, la bambina rispose che era un regalo dello zio. A quel punto i primi sospetti.La madre avrebbe iniziato a fare diverse domande alla figlia per capire che tipo di rapporto c’era tra lei e lo zio, solo in quel momento la piccola avrebbe raccontato le presunte attenzioni particolari che il parente avrebbe avuto su lei. Carezze nelle parti intime e baci sulle guance che hanno gettato i genitori in un profondo sconforto spingendoli a denunciare alla magistratura inquirente i fatti. Nel corso delle indagini preliminari il sostituto procuratore Cristina Polenzani ha ricostruito i presunti episodi che sarebbero avvenuti tra il 2009 e il 2015. Ieri la vicenda è finita all’attenzione del Gup Manzoni e del pubblico ministero Enrico Riccioni. I genitori della minore si sono costituiti parte civile con l’avvocato Luciano Pacioni. L’imputato, difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali, non ha richiesto riti alternativi e il giudice lo ha rinviato a giudizio.