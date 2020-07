Coltiva marijuana nei vasi per i fiori, blitz dei carabinieri: sequestate le piantine, nei guai un 34enne

APPIGNANO - Aveva ricavato una piccola coltivazione di marijuana in un casolare nella campagna appignanese. I carabinieri sono stati allertati da alcune segnalazioni giunte da cittadini abitanti nella zona, che segnalavano movimenti insoliti di autovetture e persone nelle ore notturne. Così gli uomini dell'Arma, dopo una breve indagine, hanno pianificato l’operazione e oggi si sono presentati nell’abitazione nella disponibilità di un trentaquattrenne residente in provincia di Macerata, con precedenti di polizia. I carabinieri di Appignano hanno trovato riscontro ai sospetti e hanno trovato posizionati al sole una trentina di vasetti da giardinaggio, in 24 c’erano altrettante piantine di “marijuana” già germogliate. L’operazione è proseguita anche all’interno dell’abitazione dove sono stati rinvenuti altri vasetti, due dei quali con piantine già germogliate dello stesso stupefacente, prodotti concimanti e confezioni vuote di semi di canapa. Le piantine sono state sequestrate e il 34enne denunciato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA