Soffiate sui controlli dei colleghi: un carabiniere rinviato a giudizio. Per il Pm avvertiva un 55enne agli arresti domiciliari

APPIGNANO - «Tra 10 minuti passo», «Oggi no», «Mattina non vengo», «Non siamo ancora usciti, appena esco passo da te», «Domani mattina passerà il comandante» e poi ancora «Per oggi tutto finito, se ne parla domani, poi ti faccio sapere domani mattina». A mandare i messaggi sarebbe stato un carabiniere all’epoca in servizio alla Stazione di Appignano, il destinatario invece era un 55enne agli arresti domiciliari che grazie a quei messaggi sapeva quando e chi sarebbe passato a casa sua a controllarlo.



È accusato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio l’appuntato scelto Giuseppe Vezzoso. Il militare deve rispondere anche di procurata evasione, secondo l’accusa infatti l’11 aprile dello scorso anno dopo aver effettuato lui stesso il controllo a Luca Lucamarini, una volta libero dal servizio, sarebbe tornato dal 55enne e con lui sarebbe andato due civici più in là a casa dell’ex moglie del 55enne. Questo episodio è invece costato a Lucamarini l’accusa di evasione.

Per entrambi ieri si è svolta l’udienza preliminare davanti al gup Giovanni Maria Manzoni e al pubblico ministero Stefania Ciccioli. Il giudice ha disposto nei confronti di Lucamarini sentenza di non luogo a procedere per altri due episodi di evasione (era andato dal dentista ma era tornato a casa poco più tardi rispetto all’orario certificato dal medico), mentre per tutte le altre contestazioni ha disposto per entrambi il rinvio a giudizio, il processo a loro carico si aprirà il 5 dicembre del 2022. «Nell’episodio di aprile – ha commentato l’avvocato Giorgio Di Tomassi che difende Lucamarini – era andato a casa della ex moglie per prendere una colomba da regalare al carabiniere per Pasqua. In tutto è stato fuori 6 minuti».



L’indagine era stata coordinata dall’allora procuratore capo Giovanni Giorgio. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’appuntato avrebbe tenuto costantemente aggiornato il 55enne sui controlli che sarebbero andati a fare a casa sua o i colleghi o lui stesso. Dal 24 marzo all’11 aprile dello scorso anno i due si sarebbero scambiati numerosi messaggi in cui Lucamarini chiedeva quando e chi sarebbe passato a controllarlo e Vezzoso lo aggiornava con orari e nomi dei colleghi (quando a controllare erano i colleghi o di Appignano o di Macerata).

Ma il carabiniere sarebbe andato anche oltre. L’episodio è di due anni prima, novembre 2018: su richiesta di Lucamarini, che era interessato per questioni private alle informazioni, avrebbe effettuato un accesso alla banca dati in uso alle forze di polizia (Sdi) per acquisire notizie su di un giovane di origine albanese e poi aveva mandato al 55enne una foto con i dati anagrafici del giovane. L’appuntato è difeso dall’avvocato Marco Melappioni.

