Suv esce di strada e si schianta contro un albero: un morto e due persone in gravissime condizioni

APIRO - Un altro incidente mortale sulle strade della nostra regione. La tragedia questo pomeriggio intorno alle 16,30 lungo la provinciale 2 ad Apiro in direzione di Frontale di Cingoli. Per cause ancora in fase di accertamento ma molto potrebbe essere stato causato dalla nebbia un Suv con quattro persone a bordo (due uomini e due donne) è uscita di strada per schiantarsi violentemente contro un albero. La persona che stava davanti nel posto del passeggero è morta nell'ambulanza arrivata a sirene accese sul posto, altri due feriti sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

