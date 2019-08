Trovato in un campo rom e denunciato il truffatore dello specchietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Ha tagliato la strada a un 88enne costringendolo a fermarsi. Poi, accusandolo di avergli rotto lo specchietto della macchina, lo ha incalzato in maniera assillante per farsi ripagare il danno. In questo modo ha ottenuto 40 euro ed è fuggito via lasciando l’anziano sotto choc e agitato. Poco dopo è toccato a una donna. A 82 anni, anche lei stava tornando da Frontale ad Apiro con la sua auto dopo la messa delle 10. Stessa strada, stessa scena.L’autore delle truffe è un 28enne originario di Noto, in provincia di Siracusa, rintracciato domenica pomeriggio in un campo nomadi a Campogalliano, nel Modenese. A lui i carabinieri hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare dell’obbligo di dimora nel suo paese d’origine, emesso dal gip Domenico Potetti su richiesta del sostituto procuratore Enrico Riccioni. Le accuse contestate sono truffa aggravata e violenza privata.