Acquisti per 10mila euro a nome della ditta Ex dipendente nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Ordinano merce per circa diecimila euro in un’azienda anconetana a nome di una ditta di Apiro sua cliente all’oscuro di tutto; poi, quando ci riprovano nella filiale maceratese, vengono scoperti e incastrati dai carabinieri. Tre persone residenti nella provincia di Ancona, due 37enni e un uomo di 45 anni, sono state denunciate per truffa e tentata truffa al termine di un’indagine scattata dopo la segnalazione delle aziende vittime del raggiro. Una delle persone finite nei guai è un ex dipendente dell'azienda di Apiro.