Apiro, venne trovato con 21 agnelli rubati: il cameriere finisce dietro le sbarre otto anni dopo

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Apiro hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nei confronti di C. G., 33enne cameriere di Apiro.

Medesimo, all’inizio dell’anno 2011, era stato trovato in possesso di 21 agnelli rubati a Cingoli nei giorni precedenti e, ritenuto in seguito responsabile del reato di ricettazione, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione che dovrà scontare nel carcere di Fermo.

