Schiva un animale e precipita nella scarpata per 25 metri: è grave

APIRO - Per evitare di investire un’animale, sbanda e precipita in un dirupo per circa venticinque metri. Spaventoso il fuoristrada avvenuto ieri notte attorno alle 4 lungo la strada che da Pian dell’Elmo scende a Frontale: una Land Rover con cinque uomini a bordo di età compresa tra i 30 e i 50 anni, ha sbandato ed è precipitata in un dirupo per quasi venticinque metri ribaltandosi su una fiancata e finendo la sua corsa addosso ad un albero: uno dei quattro passeggeri è quello che ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso con il 118 al regionale di Torrette, mentre gli altri quattro componenti del gruppo sono usciti quasi indenni avendo riportato solo qualche graffio e contusione, niente di particolarmente grave. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso subito dai suoi compagni di viaggio: è un 47 enne cingolano ed ha riportato vari traumi ma al momento del ricovero non era in pericolo di vita.