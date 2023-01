APIRO - La realizzazione della nuova caserma del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Apiro accende il dibattito politico. Il circolo locale di Fratelli d’Italia ha precisato alcuni aspetti riguardanti la nuova opera, discussi nell’ultimo consiglio comunale.

«La nuova caserma non è stata sempre una priorità del sindaco Ubaldo Scuppa – precisa Sante Tomassoni, coordinatore del circolo di FdI –, lo dimostrano le specifiche delibere comunali e non da ultimo la mozione presentata da Fratelli d’Italia nell’intento di fare chiarezza sulle reali intenzioni dell’amministrazione comunale, mozione che è stata respinta da tutta la maggioranza».

Il distaccamento dei vigili del fuoco copre un servizio importantissimo per il territorio, non solo per l’entroterra maceratese. «Da tempo sosteniamo l’importanza di questo servizio - continua Tomassoni –, ecco perché abbiamo coinvolto anche i nostri rappresentanti di vertice. Sono stati reperiti 3 milioni di euro per il finanziamento dell’opera. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale non voglia porre “ostacoli” di alcun genere alla realizzazione dell’intervento in tempi brevi». Insomma la costruzione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Apiro continua a far discutere. L’ipotesi più probabile è che la nuova sede venga realizzata nel terreno del vecchio campo sportivo. Ma a riguardo non è stata ancora presa alcuna decisione.