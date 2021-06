Sessantenne ubriaco finisce con l'auto in un fosso. Scattano il ritiro della patente e la denuncia

APIRO - Un 60enne di Apiro è finito con l'auto in un fosso. Sottoposto al test dell'alcol da parte dei carabinieri della locale stazione, aveva un tasso di 2.34. Gli è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia alla Procura per guida in stato di ebbrezza.

LEGGI ANCHE

Preso il ladro seriale incubo dei ristoratori: ha colpito anche nel locale del leader di #IoApro

LEGGI ANCHE

Bar chiusi alle 21, rivolta dei bagnini contro l'ordinanza: «Cosi ci costringete a licenziare»

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA